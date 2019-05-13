شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه يوافق على المشاركة بالدورى العالمى فى كرواتيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى على المشاركة فى بطولة الدورى العالمى المقرر إقامتها يونيو المقبل بكرواتيا . وطلب مسئولى الاتحاد من الجهاز الفنى لمنتخب الكاراتيه تحقيق نتيجة إيجابية، وحصد لقب البطولة بأكبر عدد من الميداليات، خاصة وأنها إعداد للبطولة الأفريقية للشباب و الكبار التى تقام فى نفس الشهر. Advertisements يذكر أن الكاراتيه شارك فى الدورى العالمى للشباب والناشئين حصد خلالها 11 ميدالية متنوعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكاراتيه يوافق على المشاركة بالدورى العالمى فى كرواتيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.