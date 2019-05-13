شكرا لقرائتكم علاء عبد العال : لن اقود الداخلية امام الاسماعيلي و المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الداخلية، عقب هبوط فريقه رسمياً لدوري القسم الثاني بعد الهزيمة من الزمالك اليوم في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.
وقال علاء عبد العال فى تصريحات لقناة اون سبورت انه لن يستكمل باقى مباريات الموسم مع فريق الداخلية بعد الهبوط رسميا.
وتأكد هبوط فريق الداخلية الذى يقوده علاء عبدالعال، إلى دورى القسم الثانى، بعد هزيمته من الزمالك بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد.
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