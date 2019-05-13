تركى آل الشيخ بصحبة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى !!...

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جدة - عمرو شويل نشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، صورة تجمعه بالإعلامى عمرو أديب وخالد الدرندلى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى. وكتب تركى الشيخ على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "فى ضيافة أخي عمرو أديب.. والخلوق خالد الدرندلى".

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