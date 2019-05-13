شكرا لقرائتكم شوقى غريب يعلن قائمة الوديات الثلاث للمنتخب الأولمبى 28 مايو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة الفريق استعدادًا لخوض 3 وديات أمام اوزباكستان وفلسطين ، وذلك يوم 28 مايو وتحديداً عقب لقاء الأهلى و المقاولون العرب فى الدوري.

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يخوض منتخب مصر الأوليمبى 3 وديات أمام أوزباكستان يومي 9 و11 يونيو بأوزبكستان، ثم فلسطين يوم 16 يونيو.

ينطلق معسكر منتخب مصر الأوليمبي يوم 3 يونيو المقبل بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.