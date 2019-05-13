شكرا لقرائتكم لجنة المنشطات توقف مسرحي القادسية عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت لجنة الرقابة على المنشطات إيقاف فيصل مسرحي حارس مرمى القادسية عاماً كاملاً بعد ثبوت وجود مادة محظورة في عينته.

وقالت اللجنة في بيان رسمي أن الفحص الذي تم خارج المنافسة كشف وجود مادة من "نواهض البيتا" وهي محظورة رياضياً خارج وداخل المنافسة، كما تنازل اللاعب عن حقه في فتح العينة "ب" وتم إيقافه عاماً كاملاً ابتداء من الرابع من أبريل الماضي.

ويعتبر مسرحي (26 عاماً) ثاني لاعب يتم إيقافه من القادسية هذا الموسم بسبب المنشطات بعد زميله لاعب الوسط شايع شراحيلي.

ولعب مسرحي 4 مباريات فقط هذا الموسم مع فريقه بعدما فقد فرصة التواجد أساسياً لمصلحة الأسترالي جاك دنكان.