الدفاع المدني يتأهل للدور الثاني ل «مؤسسات الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن فريق الإدارة العامة للدفاع المدني التأهل للدور الثاني من بطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بعدما حقق فوزاً قياسياً على فريق دائرة الإسكان 20-صفر ضمن المجموعة الأولى، وأحرز جابر أحمد راشد ستة أهداف، مقابل خمسة أهداف لكل من عبدالله جاسم ونواف ناصر، وثلاثة أهداف لعمار سيف، وهدف لحمد يوسف.

واقتنص فريق هيئة الطرق والمواصلات تعادلاً ثميناً من نادي الثقة للمعاقين في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بنتيجة 4-4، أحرز أهداف نادي الثقة للمعاقين محمد الحوسني هدفين، ومحمد عبيد ونواف خميس، بينما أحرز أهداف الطرق والمواصلات عمار إبراهيم هدفين، وإسلام حسن ومحمد خيري.