قميص يوفنتوس الجديد بلا خطوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف فريق يوفنتوس الإيطالي أمس عن قميصه الجديد، والذي ستغيب عنه الخطوط السوداء والبيضاء للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.

ويعود تأسيس فريق «السيدة العجوز» إلى عام 1897، وعرف بكونه مخططاً بالأبيض والأسود منذ عام 1903. لكن القميص الجديد سيكون منقسماً بالطول إلى جزء أبيض وآخر أسود، بلا خطوط.

وارتدى لاعبو فريق المدرب ماسيميليانو أليغري، القميص الجديد أمس أمام روما في الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري المحلي لهذا الموسم.

واعتبر الفريق في بيان أن «التصميم الجديد الجريء يعكس الماضي، ولكنه يطلق أيضاً مستقبل النادي من خلال تطوير الخطوط البيضاء والسوداء الأيقونية».