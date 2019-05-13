بطولة الشارقة الدولية للشطرنج تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق في العاشرة مساء اليوم، بطولة الشارقة الدولية الرابعة والعشرون للشطرنج في قاعة الشارقة بمقر النادي، بمشاركة ما يزيد على 150 لاعباً ولاعبة، منهم عدد كبير من اللاعبين المميزين ذوي الألقاب الدولية من داخل وخارج الدولة، وبلغ عدد الدول المشاركة 20 دولة، وتستمر فعاليات البطولة حتى 18مايو/ أيار الجاري.

تقدم الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، لرعايته للبطولة ولمكارمه الدائمة للنادي وللاعبين، والى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والى سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، لرعايتهما للأنشطة الرياضية بالشارقة، وإلى الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي.

وأوضح الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا أن تنظيم مثل هذه البطولات العالمية يؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مؤهلين لتنظيم اكبر الأحداث الشطرنجية العالمية باحترافية وبشكل رائع، خاصة أن الدولة في «عام التسامح» تخطو خطوات كبيرة نحو التطور والنمو في كل نواحي الحياة، وفي لعبة الشطرنج بشكل خاص.

وقال: تنظيم هذه الأحداث يستهدف توفير فرصة هامة، وقدر كبير من الاستفادة للاعبي المنتخب الوطني للدولة، وللاعبي النادي الذين نعمل على تأهيلهم وإعدادهم للمشاركة في البطولات الدولية المختلفة، وتشريف الدولة.

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مشاركة مميزة

أكد المهندس طلال الزعابي رئيس اللجنة المنظمة مشاركة عدد كبير من اللاعبين ذوي الألقاب الدولية والتصنيفات العالية من عدد من الدول المميزة في عالم الشطرنج، وتقدم بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي لدعمه للنادي ولرجال الصحافة والإعلام لدورهم الكبير في تغطية أخبار وبطولات النادي.

وقال إن البطولة ستشهد جولتين بعد الافتتاح، ثم جولتين يومياً حتى انتهاء البطولة التي تنظم من تسع جولات طبقاً للنظام السويسري، وأفاد بأن جوائز البطولة تبدأ من 1500 دولار، ثم 1200 دولار، ثم المركز الثالث 1000 دولار، كما أن هناك سبع جوائز أخرى، إضافة إلى الجوائز الخاصة، ويتم يوم الخميس المقبل تنظيم بطولة للشطرنج الخاطف بمشاركة 100 لاعب ولاعبة.

اللجنة المنظمة

تضم اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة المهندس طلال الزعابي، فيصل الحمادي رئيساً للحكام، ويشارك في تحكيم البطولة الحكم الدولي حسان توردلييف من أوزبكستان، والحكم الدولي البيلاروسي انستاسياسو راكينا، والحكمين الإماراتيين عبدالله مراد، وعيسى المرزوقي، والسوري اديب زهراوي، وتضم لجنة العلاقات العامة يعقوب بركات، وحسين زيدان، وأبو بكر ناجور، كما ستتم الاستعانة بعدد من المتطوعين للعمل ضمن العلاقات العامة في البطولة.