شكرا لقرائتكم خبر عن بنك نور يحتفظ بحظوظه في بطولة الكريكيت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى فريق بنك نور على آماله في البقاء بالمنافسة والتأهل إلى دور الثمانية في منافسات بطولة الكريكيت ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، وذلك بعد فوزه على فريق مجموعة شلهوب بمجموع 51 شوطاً، بعدما خسر المباراة الأولى أمام فريق نمور أبوظبي.

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