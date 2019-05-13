شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يتوج بلقب كرة القدم تحت 14 سنة في بطولة زايد الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أحرز فريق بني ياس لقب كرة القدم للأشبال تحت 14 سنة ضمن بطولة زايد الرياضية الرمضانية التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة في نسختها الثالثة والعشرين، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتستمر فعالياتها حتى 28 مايو/ أيار الجاري، وجاء في المركز الثاني فريق مجلس أبوظبي الرياضي، فيما حل ثالثاً فريق أكاديمية شتوتغارت.

أحرز فريق بني ياس اللقب بتحقيقه العلامة الكاملة بعد فوزه في الجولة الثالثة والأخيرة على فريق الأكاديمية الفرنسية بنتيجة كبيرة 8-2، بينما شهدت المواجهة الثانية فوز فريق مجلس أبوظبي الرياضي على أكاديمية شتوتغارت 2-1.

حضر ختام منافسات البطولة ومراسم التتويج محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبد الله إبراهيم رئيس لجنة الإعلام الرياضي، إضافة إلى جمهور غفير حرص على التواجد في الخيمة الرمضانية بنادي ضباط القوات المسلحة.

وفي منافسات بطولة كرة القدم للناشئين تحت 16 سنة واصل فريق بني ياس أيضاً تألقه في البطولة، وحقق فوزه الثاني على التوالي بعدما اكتسح فريق ريال مدريد بتسعة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الثالثة التي أقيمت مساء أول من أمس؛ إذ حقق السماوي العلامة الكاملة بحصد 6 نقاط من مباراتين، فيما سجل فريق أكاديمية شتوتغارت 1 فوزاً هو الأول له في البطولة على حساب الأكاديمية الفرنسية بهدفين مقابل هدف.

وثمن محمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم، الرعاية الكريمة والدعم والاهتمام المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، لبطولة زايد الرياضية، مؤكداً أن رعاية سموه المستمرة للبطولة كانت وراء النجاحات التي حققتها على مدار سنوات طويلة، أصبحت خلالها البطولة علامة فارقة، والأبرز بين الفعاليات والمهرجانات الرياضية الكبرى في شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن البطولة بالعدد الكبير من المشاركين والرياضات المختلفة أكدت مكانتها المتفردة كواحدة من أفضل وأقوى البطولات الرياضية في الشهر الفضيل على مستوى الدولة بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

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ووجه ابن هزام الشكر للجنة المنظمة برئاسة الفريق (م) محمد هلال الكعبي، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تبذل جهوداً جبارة من أجل العمل على تطوير البطولة عاماً تلو الآخر، وتوفير كل متطلبات النجاح.

وأضاف: هناك فائدة كبرى للدورة، تتمثل في إتاحة الفرصة أمام الفرق الرياضية في الدولة واللاعبين للاحتكاك بمستويات متطورة، سواء عربية أو عالمية، الأمر الذي يعزز جاهزية تلك الفرق والأبطال، ويوفر ساحة إعداد مبكرة قبل الموسم الرياضي.

وأشار إلى تزايد أعداد المشاركين في البطولة، وهو بطبيعة الحال مفخرة لكل رياضي ينتمي لدولة الإمارات، مؤكداً أن إقامة بطولة للأشبال والناشئين في كرة القدم بجانب بطولة الرجال والسيدات من شأنه أن يعزز من مسيرة كرة القدم، خاصة أنها تحظى بالمتابعة الكبرى على مدار أيام البطولة الرمضانية، لافتاً إلى أن بطولة زايد الرياضية قد تكون منصة لاكتشاف مواهب جديدة من الأعمار السنية الصغيرة يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً.

نتائج التصفيات

شهد اليوم الأول من البطولة تنافساً قوياً بين الملاكمين من لاعبي أندية الدولة مشاركين من البحرين والكويت في كل المباريات والأوزان المختلفة، كما تميزت بالحماسة والقوة والإثارة وبرز من خلال منافسات اليوم الأول عدد من الأبطال في منشط الملاكمة وجرت نزالات قوية في الأوزان المختلفة وإختمت البطولة في وقت متأخر من مساء أمس.

وأسفرت نتائج اليوم الأول عن فوز عامر الصويدري من مركز العين على حسين ابراهيم من شرطة أبوظبي في وزن 64 كجم، وفي وزن 66 كجم فاز ابروز من مركز دي كي دبي على عبد الرحمن المنصوري من نادي الفجيرة، وفاز اسحاق سليفا من مركز الظفرة على ساجان نيايتمان من مركز أبوظبي في وزن فوق 64 كجم،وفي وزن 69 فاز ربيع الدعيدي من مركز الشامخة على عبدالله جمة من نادي الفجيرة، وفي وزن 69 فاز محمد ظريف من مركز الشامخة على منصور نبيل من مركز العين، وفي وزن 75 كجم فاز فراس عبد الناصر من مركز البطل الشارقة على نايد البلوشي من مركز المحارب رأس الخيمة، وفي منافسات السيدات فازت نور الحداد من مركز العين على نورهان من منتخب البحرين في وزن 51 كجم.