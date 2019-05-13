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خيمينز يحب ليفربول وحلم بهز شباكه

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نجم وولفرهامبتون المكسيكي خيمينز (28 عاما) أنه كان يطمح لهزيمة فريقه المفضل ليفربول الذي أحبه منذ معجزة اسطنبول في نهائي أوروبا 2005 وقال: «كنت طفلاً في تيبجي ديل ريو عندما حدث ذلك النهائي وكان أجمل مباراة شاهدتها، لم أكن أشجع لا ميلان ولا ليفربول لكن عندما تقدم ميلان 3- صفر أردت لليفربول أن يسجل كي تكون المباراة ممتعة. قبل نهاية المباراة قررت تشجيع ليفربول وخصوصاً الأسطورة ستفين جيرارد والآن بعد 14 عاماً من ذلك النهائي كنت شاهداً على معجزة الأنفيلد أمام ، في اسطنبول استغرق التسجيل 45 دقيقة وفي الأنفيلد 90».

سجل خيمينز الذي اشتراه وولرفهامبتون مقابل 32 مليون استرليني 13 هدفاً في أول موسم بالدوري الممتاز وسجل 20 هدفاً للفريق ومنتخب بلاده هذا الموسم وكان يحلم قبل مواجهة ليفربول بتقديم أفضل أداء ويقول: «أحب المواجهات الكبيرة وأمام فرق كبيرة خصوصا أن الفوز يعزز حظوظ الفريق في المشاركة بمسابقة يوروبا ليج الموسم المقبل ولا شك أن خسارة اللقب بعد هذا الموسم الكبير عار على ليفربول، تلقيت الكثير من الرسائل من مشجعي الفريق ومشجعي سيتي واليونايتد تحفزني على هزم ليفربول ودفعتني الرسائل للابتسام لأنه لو كان أي فريق غير وولفرهامبتون يواجه ليفربول لتمنيت فوز ليفربول عليه لكنني أحلم بالتسجيل في شباك الحمر».

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