«المصرف» راعياً لفريق الجزيرة لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن، المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، ونادي الجزيرة الرياضي الثقافي، عن إبرام اتفاقية رعاية يصبح بموجبها المصرف راعياً لفريق كرة القدم الأول في النادي.

وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي.

وقع الاتفاقية عن الطرفين كل من: فيصل كلداري، الرئيس التنفيذي في المصرف، وعايض مبخوت الهاجري، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم المدير التنفيذي للشركة، بحضور كل من: عبدالرزاق طرابلسي، مساعد المدير العام، وحسين محمد أوحيده، مساعد المدير العام في المصرف، إضافة إلى عدد من المسؤولين في النادي والمصرف.

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بدوره قال فيصل كلداري: «إننا نعتز بشراكتنا مع نادي الجزيرة، والذي يعتبر أحد أركان الرياضة في الإمارات وفي المنطقة، وذلك انطلاقاً من حرصنا على الوفاء بمسؤوليتنا اتجاه مجتمعنا؛ حيث يسعدنا كمؤسسة وطنية أن نسهم في المشاركة في دعم الأنشطة الرياضية في الدولة».

وأوضح كلداري، أن هذه الرعاية ليست الأولى بين المصرف ونادي الجزيرة، مضيفاً: «نتمنى أن تحقق هذه الاتفاقية الهدف المنشود منها، وهو رفع تنافسية النادي والدفع لاستمرارية الإنجازات ليرتقي نادي الجزيرة للمكان الذي يستحقه ويلبي تطلعات جماهيره في الإمارات».

ومن جانبه قال عايض مبخوت: «نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية، وقد أصبح من الواضح أن المصرف ونادي الجزيرة يشتركان في صفة واحدة هي الطموح والسعي للتطور دائماً، ونشكر المصرف على اختياره فخر أبوظبي ليكون راعياً لفريق كرة القدم الأول في النادي».

وأضاف: «يعد المصرف إضافة نوعية لسلسلة رعاة وشركاء نادي الجزيرة، لسجلهم الحافل بعلاقات الشراكة الناجحة والتعاون المثمر، والتزامهم بالمساهمة في المجتمع من خلال المشاركة الفاعلة في مبادرات التنمية المختلفة في المنطقة، ونتطلع سوياً لبناء نموذج رياضي واقتصادي يحتذى به في مجال الرعاية بين الأندية الرياضية والمؤسسات الاقتصادية الرائدة في دولة الإمارات».