شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 عداء يرسمون لوحة تنافسية خلابة في سباق ند الشبا للجري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

رسم نحو 1600 عداء وعداءة لوحة تنافسية خلابة في سباق ند الشبا للجري، الذي أقيم أمس الأول ضمن فعاليات النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية، التي تقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتعد الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في شهر رمضان الفضيل من ناحية أعداد الرياضيين المشاركين وتنوع الألعاب المدرجة فيها.

وحضر المنافسات ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي عضو اللجنة العليا المنظمة بالدورة، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية، وشهدت المنافسات تفوقاً محلياً بارزاً، وتحديداً في الفئة المفتوحة رجال للمحترفين لمسافة 10 كلم، التي حقق فيها المغربي أنور الغوز من فريق شرطة دبي المركز الأول، بعدما سجل زمناً وقدره 30,54 دقيقة، وجاء بالمركز الثاني أحمد تمري بزمن 31 دقيقة، وبالمركز الثالث سمير جواهر بزمن 31,43 دقيقة.

وفي فئة المواطنين رجال لمسافة 10 كلم، جاء بالمركز الأول مبارك راشد بزمن 32,35 دقيقة، وبالمركز الثاني عبيد النعيمي من بلدية دبي بزمن 32,56 دقيقة، وبالمركز الثالث خليفة النعيمي من شرطة دبي بزمن 33,44 دقيقة.

وفي الفئة المفتوحة للرجال لمسافة 5 كلم، حقق المركز الأول المغربي سفيان دردور بزمن 12,31 دقيقة، وبالمركز الثاني الإثيوبي ياسين إيبا بزمن 12,43 دقيقة، وثالثاً المغربي رشيد درواه بزمن 12,44 دقيقة.

وفي فئة الهواة مواطنين لمسافة 5 كلم، حققت مسعود فلكناز المركز الأول بزمن 14,14 دقيقة، وجاء ثانياً صالح مبارك بزمن 14,17 دقيقة، وبالمركز الثالث أيوب محمد بزمن 14,52 دقيقة.

وفي الفئة المفتوحة للسيدات للمحترفات لمسافة 10 كلم، حققت إلهام بيتي المركز الأول بزمن 36,05 دقيقة، وبالمركز الثاني بيلانيش يامي بزمن 37,03 دقيقة، وبالمركز الثالث رحمة علي بزمن 39,50 دقيقة. وفي الفئة المفتوحة للسيدات لمسافة 5 كلم، حققت الأسترالية كلوي تيجي المركز الأول بزمن 14,15 دقيقة، وبالمركز الثاني الفنلندية آني ماري بزمن 14,51 دقيقة، وبالمركز الثالث البريطانية ميرل كوبر بزمن 16,21 دقيقة.

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وفي فئة الهواة المواطنات لمسافة 5 كلم، حققت شهد جاسم المركز الأول بعدما قطعت المسافة بزمن 18,50 دقيقة، وبالمركز الثاني سارة عبدالمجيد بزمن 19,59 دقيقة، وبالمركز الثالث مروة أحمد بزمن 21,02 دقيقة.

وشهدت بطولة كرة السلة 3×3 المقامة حالياً بحي دبي للتصميم منافسات قوية في الأمتار الأخيرة بالدور التمهيدي لمسابقتي السيدات التي شارك فيها 21 فريقاً والشابات التي شارك فيها 7 فرق، للوصول إلى الدور نصف النهائي، وأسفرت نتائج الشابات عن تأهل فريق «بروكلين نتز» الذي يلتقي مع فريق «هوبرز» فيما تأهل فريق «جام» الذي يواجه فريق «ذا كياترو بليرز» في المربع الذهبي.أما منافسات السيدات فمازال الصراع مستمراً حيث تتنافس 8 فرق للوصول إلى نصف النهائي، ويلتقي فريق «أند ون» مع أمازون وفريق سيدات الشارقة مع ليدي هوبرز ودبي هوبرز مع ايسترن تيم وشيفروليه مع تيم بليرز، ويتأهل من المباريات الأربعة 4 فرق للعب في الدور نصف النهائي.

يذكر أن جميع النهائيات لمسابقات كرة السلة ستقام بعد غد الأربعاء حيث ستبدأ بنهائي الناشئين ثم نهائي الناشئات ونهائي السيدات وتختتم بنهائي الرجال، وتشهد البطولة اليوم المباريات المتبقية من الدور التمهيدي لفئتي الرجال والناشئين على أن تقام مباريات الدور نصف النهائي للمسابقتين غداً الثلاثاء.

وحقق فريق دبي (أ) فوزاً صعباً ومستحقاً على فريق العين بنتيجة 4-3، في منافسات بطولة كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية التي انطلقت أمس الأول في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بالخوانيج ويشارك فيها أربعة فرق هي: دبي (أ) ودبي (ب)، أبوظبي، والعين.

وعلى خط متصل، فاز فريق أبوظبي بسهولة وبنتيجة كبيرة على فريق دبي (ب)، أحرز خلالها سبعة أهداف دون رد، وسجل أهداف الشوط الأول اللاعبان حمدان سعيد الهاجري هدفاً، وأنس عبدالهادي الحارثي هدفين، فيما سجل أهداف الشوط الثاني اللاعبان سالم محمد الهاجري (ثلاثة أهداف)، ومحمد مبارك السباعي (هدفاً).

وتلتقي الفرق الأربعة مرة أخرى يوم غد الثلاثاء في مباراة العودة، على أن تقام المباراة النهائية في مجمع ند الشبا الرياضي يوم 21 مايو.