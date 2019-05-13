الأهلي المصري فريق «+90»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتعد الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري، بتحقيقه فوزاً قاتلاً على ضيفه سموحة في المرحلة الثانية والثلاثين، ما منحه أفضلية على حساب مطارده بيراميدز مع اقتراب البطولة من مراحلها الأخيرة.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف الفوز الوحيد عبر الأنغولي جيرالدو كوستا، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة من 30 مباراة (من أصل 34)، بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الذي خاض 31 مباراة حتى الآن.

وأصبح الأهلي يعرف ب(فريق+90)، وذلك في إشارة إلى أن معظم أهدافه تسجل في الوقت المحتسب بدل ضائع.

واعتبر المدرب العام للفريق الأول في النادي محمد يوسف، أن الفوز على سموحة «خطوة مهمة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري، وهو الهدف الذي يسعى إليه الجميع».