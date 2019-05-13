فوز أول للحبتور في سباعيات مكتوم بن راشد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

أكد فريق خلف الحبتور أن التفوق في ساحات كرة القدم لا يقل أهمية عن هويته كأحد فرق المقدمة في منافسات البولو، بعد أن نجح الوافد الجديد وفي ظهوره الأول في بطولة سباعيات مكتوم بن راشد في خطف نقاطه الأولى، عقب فوزه أمس الأول على فريق «نيس إف سي» بهدفين مقابل لا شيء وذلك في المباراة التي جمعتهما في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، من البطولة المقامة في نسختها التاسعة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي.

كما سجلت الجولة، ولحساب المجموعة ذاتها، مواصلة سطوع نجم الوافدين الجدد، عقب فوز فريق «السيلساو» على «الاتحاد الرياضي» بطل نسختي 2013 و2014 وذلك بنتيجة هدف دون رد.

وهيمنت نتيجة الهدفين مقابل هدف واحد على لقائي افتتاح المجموعة الرابعة، والتي شهدت فوز أصباغ الناشيونال على فريق «مركز هانوفر الطبي»، وتخطي الإمبراطور لعقبة دناتا بذات النتيجة.

ونجح فريق «خلف الحبتور» وفي ظهوره الأول في البطولة، في تحقيق فوز مستحق على فريق «نيس إف سي» بنتيجة هدفين دون رد، وذلك في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، وسجل للفائز راشد علي وراشد عيسى.

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وفاز فريق «السيلساو» بهدف لاعبه محمد علي، وفريق أصباغ ناشيونال على مركز هانوفر الطبي 2-1، وسجل للخاسر محمد علي، وللفائز جلال نسمة وسفيان فاطمة. وفاز فريق الإمبراطور على فريق دناتا 2-1، وسجل للفائز محمد علي وعبد الرحمن علي، وللخاسر سعيد صادق.

وأثنى الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، على استمرارية البطولة لعامها التاسع على التوالي، مؤكداً أهميتها كفعالية رياضية تحمل روح الشهر الفضيل، وقال الحساني «الحرص الدائم لفريق الاتحاد الرياضي للجامعات للمشاركة في هذه البطولة، يعود للمستويات التنافسية العالية التي تشهدها في كل عام، فعلى الرغم من غيابنا في نسخة العام الماضي لعدم الاستعداد الكامل للمشاركة، إلا أننا كنا أكثر حرصاً هذا العام للإعداد مبكراً بطموح المشاركة واستعادة اللقب الذي سبق وحققناه في نسختي 2013 و2014».

وشكر الحساني راعي الحدث الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، على استمرارية البطولة التي نجحت على مدار السنوات الماضية في حجز مكان لها كأفضل البطولات الرمضانية، وثمن الحساني جهود اللجنة المنظمة العليا، في سعيها الدؤوب للحفاظ على المكاسب والنجاحات.

وأعرب أحمد عمر مدرب فريق خلف الحبتور عن سعادته بتحقيق الفريق الفوز في ظهوره الأول تاريخياً في البطولة، وقال أحمد «السمعة العطرة التي تتمتع بها سباعيات مكتوم بن راشد الرمضانية، كانت وراء حرصنا على التواجد في النسخة التاسعة، وتسجيل مشاركتنا الأولى في البطولة، ونحن سعداء لأن نحقق الفوز في مباراتنا الأولى التي جاءت أمام فريق يضم نخبة من نجوم الجاليات في الدولة».

وتقتصر مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعتين الثالثة والرابعة، على ثلاث مباريات، إذ يلتقي اليوم في العاشرة فريقا مركز هانوفر الطبي والإمبراطور في مواجهة تقام لحساب المجموعة الرابعة، على أن تتبع في الساعة11 وعلى الملعبين «1» و«2» بمواجهتي المجموعة الثالثة، وذلك حين يلتقي «نيس إف سي» مع السيلساو، ويواجه العين منافسه «خلف الحبتور».