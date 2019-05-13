برايتون لم يف بوعده لليفربول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وعد برايتون الذي يقوده المدرب كريس هوتون بإسعاد جمهور ليفربول وإهدائه أول لقب دوري منذ 29 عاماً، ولكنه لم يف بوعده بعد أن خسر أمام سيتي 1-4.

وقال الألماني باسكال جروس (27 عاماً) لاعب برايتون إن صمود فريقه أمام حامل اللقب سيتي يعود لأسباب شخصية ووطنية ويقول: «أنا أتابع كلوب منذ بداية مسيرته في ألمانيا، ما فعله مع ماينز كان مذهلاً ثم ما فعله مع دورتموند والآن ما يفعله في إنجلترا كمدرب ألماني. إنه يمثل ألمانيا وربما أفضل مدرب ألماني عرفناه. كلوب كشخصية رائع ويحبه اللاعبون ويدعمهم ويحبهم كما أحب اسلوب كلوب في اللعب على جوارديولا وفريقه المميز لذلك كان يستحق الفوز باللقب».

برايتون دخل المباراة أمام سيتي بحثاً عن الثأر لأنه حرمه من الفوز عندما واجهه في نصف نهائي كأس الاتحاد 1- صفر على ويمبلي ليحرمه من أول نهائي منذ 36 عاما ويعلق جروس الذي غاب عن تلك المباراة بداعي الإصابة:«كان يوماً قاسيا جدا علينا، يفوزون دائما لأنهم فريق مذهل».

الفوز باللقب كان سيكون له مذاق مختلف لدى جيمس ميلنر لاعب ليفربول الحالي الذي تخلى عنه سيتي بحثاً عن اسماء كبيرة كما أن له مذاقا مختلفا لمشجعي ليفربول الذين خسروا نجمهم الواعد رحيم سترلينج لصالح مانشستر سيتي، اللقب كان سيعني الكثير لمدينة ليفربول التي كونت فريقها في الأيام السود التي سبقت الثورة الصناعية في الثمانينيات وحينها كان الفريق يحصد الألقاب ويجلب الفرح.