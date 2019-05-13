485 لاعباً ولاعبة في بطولة «في بي آس» الرمضانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

ينظم نادي الجزيرة في صالته الرياضية بأبوظبي، بطولة «في بي آس» الرمضانية في نسختها الثانية، والتي انطلقت أمس الأول، وتتواصل منافساتها حتى 25 مايو الجاري، بمشاركة 485 لاعباً ولاعبة ينتمون ل20 فريقاً ممثلين عن المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة، وتتضمن البطولة 3 ألعاب للرجال والسيدات، وهي كرة القدم الصالات، والكرة الطائرة، والريشة الطائرة.

وينشد نادي الجزيرة من استضافة الحدث سنوياً التواصل مع الجاليات التي تعيش في الدولة، في إطار سعيه الحثيث، لتفعيل المبادرات المجتمعية بعام التسامح، واستضافة البطولات التي تعود بالفائدة وتخدم مختلف شرائح المجتمع، عقب استضافة بطولتين خلال العام الحالي لأصحاب الهمم، الأولى لأطفال التوحد، وكانت بتنظيم مركز الإمارات للتوحد، والثانية كانت تحت رعاية مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان النادي بدأ تواصله مع الجاليات بعقد اجتماعات مثمرة مع الجالية الباكستانية، والهندية، والفلبينية، والمصرية، والأردنية، على هامش ديربي العاصمة، الذي جمع الجزيرة مع الوحدة بالجولة 23 من دوري الخليج العربي في 2 مايو الجاري.وحضر افتتاح البطولة، وتابع منافسات اليوم الأول، عادل المرزوقي عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، وعمران خوري رئيس تطوير الأعمال لمجموعة «في بي آس هليث كير».