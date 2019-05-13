شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «الملك الفضي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي المصارع المكسيكي المعروف باسم الملك الفضي وهو على الحلبة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك وفقاً لما أكدته إدارة صالة (راوند هاوس) في حي كامدين في لندن أمس حيث كانت تقام هناك مباراة استعراضية.
ورجحت تقارير إعلامية أن يكون سبب الوفاة هو تعرض المصارع الذي يدعى سيزار كواوتيمكو-جونزاليز بارون لأزمة قلبية.
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