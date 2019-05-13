«الشارقة لرياضة المرأة» يسيطر على منافسات الرماية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هيمنت لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة، أمس الأول، على منصة تتويج المنافسات الختامية للعبة الرماية، ضمن فعاليات الدورة الرمضانية الرياضية ال 11، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وحصدت لاعبات النادي المراكز الثلاثة الأولى لفئة مسدس سيدات 10 أمتار هوائي فردي، ونالت وفاء خميس آل علي ذهبية الدورة، وظفرت صفاء محمد الهاشمي بفضية المنافسة ، فيما ذهبت برونزية الدورة إلى غاية شهيل آل شهيل.

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وضمن فئة البندقية 10 أمتار هوائي فردي، حافظ نادي الشارقة لرياضة المرأة على المراكز الثلاثة الأولى، بعد أن حققت سهيلة إمام الدين البلوشي ذهبية المنافسة، وحازت نظيرتها مروة جوهر محبوب، الميدالية الفضية، فيما ذهبت برونزية المنافسات للاعبة شيخة محمد الشحي، لاعبة القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقامت ندى عسكر النقبي، المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بتتويج الفائزات بحضور كل من: اللواء سيف الزري القائد العام لشرطة الشارقة، وعبد الملك جاني، مدير الأكاديمية الأولمبية، وسالم بن هويدن، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي، وعبد الله يعقوب، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم.وشهدت منافسات الكرة الطائرة مواجهات شرسة،وحقق فريق إسبيريا فوزاً صعباً على نادي الشارقة لرياضة المرأة، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وفاز فريق إيلايت على سيدات وايلد كاتس بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

وفي منافسات بندقية 10 أمتار هوائي، توج الذيد بالمركز الأول فئة الفرقي، تلاه الشارقة الرياضي للمرأة، وحل ثالثاً فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة، وفي فئة الفردي نالت المركز الأول سهيلة إمام الدين البلوشي، وحلت مروة جوهر النعيمي في المركز الثاني، فيما نالت شيخة محمد الشحي المركز الثالث.