شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مثير لمنافسات الملاكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت مساء أمس الأول بالخيمة الرياضية بنادي الضباط منافسات بطولة الملاكمة وسط منافسات ساخنة في مباريات الأدوار التمهيدية بمشاركة 12 ناديا محليا بالإضافة إلى منتخب البحرين ونادٍ من الكويت، تحت مظلة اتحاد الملاكمة.
شارك في المنافسات 60 ملاكماً يتنافسون في 10 أوزان، والفرق المشاركة هي: مركز أبوظبي، مركز الشامخة، مركز الظفرة، مركز العين، الفجيرة للملاكمة، نادي تي كي دبي، نادي رويال جي دبي، ونادي البطل الشارقة، منتخب البحرين، شرطة أبوظبي، فريق نادي ضباط القوات المسلحة، مركز رأس الخيمة ونادي الفحيحيل الكويتي.
حضر انطلاق البطولة أنس العتيبة رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي للملاكمة، ومحمد بوخاطر نائب رئيس الاتحاد وحسن الحمادي الأمين العام وعبدالله الزعابي رئيس اللجنة الفنية وعمر شامس إضافة إلى المشرفين الفنيين ابراهيم الزعابي وسلطان الحرمي.
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