أنس العتيبة: البطولة فرصة جيدة للإعداد لبطولة أوزبكستان ومنغوليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد أنس العتيبة رئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي للملاكمة أن الاتحاد يفخر بالمشاركة في البطولة التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع مشيراً إلى أن البطولة الرمضانية محطة مهمة في الموسم.

و قال: إن الاتحاد حرص على المشاركة وبأعداد مقدرة من الملاكمين من الرجال والسيدات، لأهمية الحدث الرياضي الذي بات تظاهرة سنوية ينتظرها جميع الرياضيين في الدولة وفي المحيط الخليجي والعرب».

قال العتيبة: البطولة فرصة جيدة للمشاركين لاكتساب خبرات جديدة في مجال اللعبة ولاسيما النسخة الحالية تميزت بمشاركة محلية وخليجية فضلاً عن مشاركة السيدات بعد غياب طويل، وهذا يدعم خطتنا في إعداد لاعبي المنتخب للمشاركة في بطولة أوزبكستان وبطولة منغوليا للرجال والسيدات وأيضاً بطولة الناشئين التي تقام في الإمارات، ونتمنى أن نوفق في نهاية البطولة في اختيار عدد من الملاكمين للانضمام للمنتخب والانخراط في المعسكرات الداخلية والخارجية التي يقيمها الاتحاد».

وأشاد العتيبة بجهود اللجنة المنظمة للبطولة الرمضانية، برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي بالمجهودات الكبيرة التي تبذل من أجل إنجاح الحدث الرياضي، وشكرهم على مشاركة الملاكمة في البطولة على مدار سنوات طويلة.