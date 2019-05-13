«العندليب» يمتدح جهود الرمس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس، أن النجاح اللافت والكبير لفعاليات المباراة الودية بين قدامى السودان ومصر في نادي الرمس، يؤكد القيمة الكبيرة للفريقين الشقيقين بوجود أفضل اللاعبين الذين كان لهم الدور المؤثر في إثراء الحركة الرياضية من خلال النتائج الإيجابية في المناسبات الرياضية المختلفة.

وقدم فهد عبدالله الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي، لحرصه على حضور المباراة الاستعراضية لدعم نجاح الحدث الرياضي، وقال إن وجوده كان إضافة جميلة في أمسية كبيرة بكل الزخم الذي أحاط بها، خصوصاً الحضور الجماهيري المميز، موضحاً أن نادي الرمس يسعى في جميع الأوقات والمناسبات لتقديم المبادرات النوعية وغير المسبوقة في المجال الرياضي انطلاقاً من رؤيته لكل ما يثري الساحة الرياضية في الدولة.

وأوضح أن الحرص على المشاركة في المباراة الاستعراضية من الثلاثي المصري عبدالحليم علي، ومحمد كمونة، وأحمد صالح، وثنائي السودان فيصل العجب، ومهند الطاهر، من العوامل المهمة التي مهدت الطريقة للصورة الرائعة التي كانت حاضرة في نادي الرمس.

بدوره، أشاد عبدالحليم علي، نجم الزمالك السابق وهدافه التاريخي، بالترتيبات التي أحاطت بأجواء المباراة الودية الاستعراضية أمام قدامى السودان في نادي الرمس، ضمن إطار بطولة المرحوم عبدالله بن جمعة الرمضانية، وقال«العندليب» إن فكرة المباراة جيدة للغاية، وتعبر عن الرؤية الجميلة لمسؤولي نادي الرمس في استضافة الأشقاء من الدول العربية في أرض التسامح والمحبة والخير.