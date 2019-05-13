تألق «الإمبراطور» في رمضانية النادي العربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل مساء اليوم مباريات بطولة النادي العربي الرمضانية لكرة القدم وسط أجواء مثيرة من المنافسة بين الفرق الساعية لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي وذلك بإقامة مباراتين بين شباب أم القيوين والريدز ثم بوكا وجودز تايم.

شهدت البطولة أمس الأول تأهل فريق الإمبراطور إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الرابعة وذلك إثر فوزه الثاني في المسابقة على حساب جودز تايم 5-3، حيث أحرز له منير عثمان وحبيب غلوم وعبد الرحمن حنيف الذي توج تألقه بهدفين، بينما حملت ثنائية توقيع المتألق جودز تايم داميلولا أولاتيو، في حين ذهبت جائزة أفضل حارس إلى عبدلله أحمد حسن من الإمبراطور، حيث قدمها له عبدالرحمن لاميدو حارس المريخ السوداني السابق.

وشهد اللقاء الثاني فوز ريدز الشارقة على الكاتلان 3-2 أحرزها إبراهيم سليم وياسر الكثيري ومسفر الكثيري، فيما نال ثنائية الكاتلان فهد علي بلال، ليودع الأخير البطولة من الدور الأول. ونال أمين عصام لاعب الريدز جائزة نجومية المباراة التي قدمها له المدرب بدر يوسف بن عمير.