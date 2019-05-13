شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي: نتطلع لزيادة عدد فرق «قدم الإعاقة السمعية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد علي سالم المرزوقي مشرف الأولمبياد الخاص في نادي دبي لأصحاب الهمم ومنسق بطولة كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، بمستوى المنافسات المقامة ضمن دورة ند الشبا الرياضية، مؤكداً أنها فرصة كبيرة لأصحاب الهمم من أجل الحضور في حدث كبير خرج من إطار المحلية إلى العالمية، ما يعني أن هناك المزيد من الخبرات لهؤلاء اللاعبين المشاركين.
وأشار إلى أنه يسعى لزيادة عدد الفرق المشاركة في دورة ند الشبا الرياضية خلال السنوات المقبلة بعد النجاح اللافت الذي تحقق خلال النسخ الأربع الماضية، منذ بداية المشاركة في هذا الحدث الرياضي الرمضاني الكبير، متمنياً أن تكون هناك فرق من خارج دولة الإمارات لزيادة خبرات لاعبينا.
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