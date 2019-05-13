شكرا لقرائتكم خبر عن عماد السيد يجرى جراحة فى اليد بعد الإصابة أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت الأشعة التي خضع لها عماد السيد حارس الزمالك عن حاجته إلى إجراء جراحة بعد الإصابة التى تعرض لها فى إصبع اليد أمام الداخلية، بعدما غادر المباراة عقب إصابته فى الشوط الثانى فى اللقاء الذى جمع الفريقان فى الجولة 32 بالدورى الممتاز.

وكانت الأشعة قد كشفت عن تعرض عماد السيد لإصابة بكسر في أحد أصابع اليد خلال مباراة الداخلية وسيجري اللاعب عملية جراحية اليوم الإثنين بعدما توجه الحارس لإحدى المستشفيات القريبة من الملعب وخضع لأشعة.

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وشارك عمر صلاح بديلا لعماد السيد وسيكون صلاح هو حارس الزمالك فى المباراة المقبلة أمام نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.