شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عماد السيد يتصدى لركلة جزاء الداخلية ويحافظ على تقدم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألق عماد السيد حارس مرمى الزمالك، وتصدى لركلة جزاء الداخلية التى سددها إبراهيم أبو اليزيد فى الدقيقة 78 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدورى الممتاز، ليحافظ عماد على تقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وأحرز محمود كهربا هدف التقدم للزمالك من ضربة ثابتة خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 18، ثم أحرز إبراهيم أبو اليزيد هدف التعادل للداخلية فى الدقيقة 61، ثم أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 73.

وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد - خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وبهاء مجدى - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالى.. حراسة المرمى: محمد صبحي - خط الدفاع: محمود شديد قناوي وأحمد جودة وإبراهيم أبو اليزيد وعبد العزيز السيد - خط الوسط: وأحمد بحبح ومحمد جمال وسمير فكري ومحمد ربيع القط - خط الهجوم: ايشا إينوسا وكيفين موهيري.



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية

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الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية