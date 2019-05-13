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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت الأحد 12 / 5 / 2019 ، مباراة واحدة فقط فى بطولة الدورى الممتاز ضمن مباريات الجولة الـ32 والتى استضاف فريق الزمالك نظيرة الداخلية . الزمالك يعود للمركز الثانى بإقصاء الداخلية من الممتاز بالفوز 2 / 1 تغلب الزمالك على الداخلية، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز. Advertisements ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد مباراة الزمالك والداخلية كالتالى : ويأتى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد مباراة الزمالك والداخلية كالتالى :



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