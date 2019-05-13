شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. تدريبات خفيفة للأساسين.. واستشفاء المحمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء الأحد على الملعب الفرعي لستاد الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الداخلية الجمعة المقبلة على ملعب الجيش بالسويس.

شهد المران تدريبات خفيفة للأساسيين و تقسيمة للاعبين الصاعدين ، كما خاض باهر المحمدي مران استشفائي بالجري حول الملعب استعدادا للعودة و المشاركة بالتدريبات الجماعية.

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و يستعد الإسماعيلي لخوض مباراة ودية اليوم الأحد أمام المصري البورسعيدي علي ملعب بورسعيد في العاشرة مساءا.