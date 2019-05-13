شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انفعال وغضب طارق حامد بعد تلقيه البطاقة الصفراء أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انفعل طارق حامد لاعب وسط الزمالك، وأبدى غضبه الشديد بعد تلقيه البطاقة الصفراء من الحكم محمد الصباحى، فى الدقيقة 60 من عمر مباراة الداخلية التى تجمعهما حاليًا على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدورى الممتاز.

ونجح إبراهيم أبو اليزيد فى إحراز هدف التعادل للداخلية بعد الضربة الثابتة التى احتسبها الحكم خارج منطقة جزاء الزمالك، إثر الخطأ الذى ارتكبه طارق حامد وتلقى عليه البطاقة الصفراء، وكان محمود كهربا أحرز هدف التقدم للزمالك من ضربة ثابتة خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 18.

وجاءت تشكيلة الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: عماد السيد - خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وبهاء مجدى - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما إبراهيم حسن ويوسف أوباما ومحمود كهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالى.. حراسة المرمى: محمد صبحي - خط الدفاع: محمود شديد قناوي وأحمد جودة وإبراهيم أبو اليزيد وعبد العزيز السيد - خط الوسط: وأحمد بحبح ومحمد جمال وسمير فكري ومحمد ربيع القط - خط الهجوم: ايشا إينوسا وكيفين موهيري.



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية

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الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية



الزمالك ضد الداخلية