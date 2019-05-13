شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس ينتقد جروس بسبب استبعاد حفنى ويطالب مسئولى الزمالك بالتدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض، بسبب استمرار استبعاده لأيمن حفنى، رغم قدرة اللاعب على تغيير شكل الفريق.

قال يونس فى تصريحاته لـ"ON Sport" مع الإعلامى أحمد شوبير: "جروس تخلى عن عنده التكتيكى أمام الداخلية وقام بتغيير طريقة لعبه فى الشوط الثانى ولعب بطريقة "4 1 4 1" وهذا حدث لأول مرة، لكنه مازال عنيدًا فى استبعاده لأيمن حفنى، رغم أن اللاعب قادر على إحداث الفارق فى هذا التوقيت الصعب، ولابد أن يكون متواجد فى ظل ضغط المباريات، خاصة وإنه قادر على منح الزمالك شخصية أخرى، ولابد أن يتدخل المسئولون لتحسين العلاقة بين المدير الفنى واللاعب".

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وفاز الزمالك بصعوبة على الداخلية بنتيجة 2/1 تقدم كهربا بالهدف الأول فى الدقيقة 19 ثم أدرك إبراهيم أبو اليزيد التعادل للداخلية فى الدقيقة 61 قبل أن ينجح أوباما فى الدقيقة 73 فى خطف الهدف الثانى للزمالك، ونجح عماد السيد حارس الأبيض فى التصدى لركلة جزاء الداخلية التى سددها أبو اليزيد فى الدقيقة 80.

بهذا الفوز عاد الزمالك إلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعد خوضه 29 مباراة فيما يحتل الأهلى المركز الأول برصيد 70 نقطة بعد خوضه 30 مباراة بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 65 نقطة بعد خوضه 31 مباراة بينما بتلك النتيجة تأكد هبوط الداخلية للقسم الثانى برصيد 27 نقطة بعد خوضه 32 مباراة ليلحق بالنجوم الذى كان أول الهابطين.