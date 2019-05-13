شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا..الجبس يُبعد عماد السيد عن الزمالك فى نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أضطر عماد السيد حارس مرمى الزمالك، لوضع يده فى "الجبس" بعد التأكد من وجود كسر فى أحد أصابع يده، ليغيب الحارس رسميًا عن مواجهة نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأحد المقبل 19 من الشهر الجارى.
وتعرض عماد السيد لإصابة فى الشوط الثانى من مباراة الداخلية التى جمعتهما أمس الأحد، على ملعب بترو سبورت، في الجولة الثانية والثلاثين بالدورى، وأدت لخروجه ونزول عمر صلاح بدلاً منه.
وكان عماد نجح فى التصدى لركلة جزاء لفريق الداخلية سددها إبراهيم أبو اليزيد، ثم تصدى لكرة أخرى أدت لإصابته بكسر فى أحد أصابع يده.
وفاز الزمالك بصعوبة على الداخلية بنتيجة 2/1 تقدم كهربا بالهدف الأول فى الدقيقة 19 ثم أدرك إبراهيم أبو اليزيد التعادل للداخلية فى الدقيقة 61 قبل أن ينجح أوباما فى الدقيقة 73 فى خطف الهدف الثانى للزمالك، ونجح عماد السيد حارس الأبيض فى التصدى لركلة جزاء الداخلية التى سددها أبو اليزيد فى الدقيقة 80.
بهذا الفوز عاد الزمالك إلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعد خوضه 29 مباراة فيما يحتل الأهلى المركز الأول برصيد 70 نقطة بعد خوضه 30 مباراة بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 65 نقطة بعد خوضه 31 مباراة بينما بتلك النتيجة تأكد هبوط الداخلية للقسم الثانى برصيد 27 نقطة بعد خوضه 32 مباراة ليلحق بالنجوم الذى كان أول الهابطين.
ويغيب محمود جنش عن ذهاب نهائى الكونفدرالية بعد الحصول على بطاقة حمراء فى مباراة النجم الساحلى فى نصف النهائى.
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