شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يعلن عن قائمة وديات أوزباكستان وفلسطين 28 مايو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة الفريق استعدادًا لخوض 3 وديات أمام أوزباكستان وفلسطين، وذلك يوم 28 مايو وتحديداً عقب لقاء الأهلى و المقاولون العرب فى الدوري.
يخوض منتخب مصر الأوليمبي 3 وديات أمام أوزباكستان يومي 9 و 11 يونيو بأوزبكستان، ثم فلسطين يوم 16 يونيو.
ينطلق معسكر منتخب مصر الأوليمبي يوم 3 يونيو المقبل بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبي يعلن عن قائمة وديات أوزباكستان وفلسطين 28 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.