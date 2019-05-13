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المنتخب الأوليمبي يعلن عن قائمة وديات أوزباكستان وفلسطين 28 مايو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة الفريق استعدادًا لخوض 3 وديات أمام أوزباكستان وفلسطين، وذلك يوم 28 مايو وتحديداً عقب لقاء الأهلى و المقاولون العرب فى الدوري.

يخوض منتخب مصر الأوليمبي 3 وديات أمام أوزباكستان يومي 9 و 11 يونيو بأوزبكستان، ثم فلسطين يوم 16 يونيو.

ينطلق معسكر منتخب مصر الأوليمبي يوم 3 يونيو المقبل بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.

 

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