شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبي يعلن عن قائمة وديات أوزباكستان وفلسطين 28 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة الفريق استعدادًا لخوض 3 وديات أمام أوزباكستان وفلسطين، وذلك يوم 28 مايو وتحديداً عقب لقاء الأهلى و المقاولون العرب فى الدوري.

يخوض منتخب مصر الأوليمبي 3 وديات أمام أوزباكستان يومي 9 و 11 يونيو بأوزبكستان، ثم فلسطين يوم 16 يونيو.

ينطلق معسكر منتخب مصر الأوليمبي يوم 3 يونيو المقبل بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.