شكرا لقرائتكم خبر عن دمنهور يبحث عن صفقات مميزة للصعود للدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مجلس إدارة نادى دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله ومعه أعضاء لجنة الكرة وبالتنسيق مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة أحمد ساري فى تدعيم صفوف الفريق الأول فى عدة خطوط بصفقات قوية مميزة، لسد المراكز الشاغرة بصفوفه وذلك فى إطار تدعيم الفريق بالشكل ليكون جاهزا لخوض منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد ، والتأهل للدوري الممتاز. ويسعى مجلس إدارة نادى دمنهور بكل الطرق رغم الصعوبات المالية داخل النادى فى إبرام صفقات جديدة مميزة تصنع الفارق وترضى طموحات الجماهير البحراوية بالدخول فى المنافسة بقوة على الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة. يذكر أن قائمة دمنهور بالموسم الجديد تضم 10لاعبين فقط هم مصطفى السيد سعيد حكيم و عمار شرف و محمد جمال و رجب العربى و أحمد متعب و أحمد درة و وحيد محسن كارفالا وموندا.

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