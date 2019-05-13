شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الزمالك 2-1 الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 75 دقيقة بين الزمالك والداخلية بتقدم الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز.

تشكيل الفريقان

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الغنى وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامها إبراهيم حسن ويوسف أوباما وكهربا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بينما دخل الداخلية المباراة بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، محمود شديد قناوي وأحمد جودة وإبراهيم أبو اليزيد وعبد العزيز السيد فى خط الدفاع، محمد جمال وسمير فكرى ومحمد ربيع القط وايشا ايناسو وكيفين موهيري فى خط الوسط، أحمد بحبح فى خط الهجوم".

الشوط الأول

Advertisements

تبادل الفريقان الهجمات فى أول ربع ساعة وجاءت محاولات الفريق الأبيض عن طريق تسديدة لأوباما ومثلها لكهربا بينما جاءت فرصة الداخلية من رأسية لإيشا تصدى لها دفاع الفريق الأبيض وأبعدها إلى منتصف الملعب.

فى الدقيقة 17، احتسب الحكم محمد صباحى ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء الداخلية وأشهر الإنذار الأصفر لمحمود شديد قناوى ليتقدم لها كهربا الذى سددها أرضية فى شباك الداخلية معلنا عن الهدف الأول للأبيض فى الدقيقة 19 ثم حاول الداخلية إدراك التعادل عن طريق كرة ساقطة إلى إيشا وأطلق الحكم صافرته معلنا تسلل على لاعب الداخلية، كاد الفريق الأبيض إن يضيف الهدف الثانى عن طريق تمريرة رائعة من كهربا لعمر السعيد ولكن إبراهيم أبو اليزيد مدافع الداخلية نجح فى الوصول إلى الكرة وإبعادها قبل وصول السعيد لها.

ومرر كهربا كرة رائعة إلى يوسف أوباما الذى استقبلها بشكل جيد متوغلا فى منطقة الجزاء ولكن دفاع الداخلية أنقذ الموقف سريعا وسط محاولات من الداخلية بعد ذلك نحو إدراك التعادل دون خطورة حقيقية على مرمى الفريق الأبيض وأشهر الصباحى إنذار أصفر لعمر السعيد فى الدقيقة 37 نتيجة تدخله مع المدافع إبراهيم أبو اليزيد وباغت موهيرى لاعب وسط الداخلية بتسديدة فى الدقيقة 41 ولكن دون جدوى ومرر عمر السعيد عرضية رائعة إلى كهربا الذى أساء تسلم الكرة ليهدر فرصة حقيقية أمام مرمى الداخلية فى الدقيقة 44.

الشوط الثانى

فى الدقيقة 49، أهدر إبراهيم حسن فرصة محققة للزمالك حيث تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء دون رقابة ولكن تصدى محمد صبحى حارس الداخلية لتسديدته ثم أشهر الحكم محمد صبحى إنذار أصفر لمحمود القط نتيجة عرقلة بهاء مجدى فى الدقيقة 50 ثم سدد إبراهيم أبو اليزيد كرة قوية نجح عماد السيد فى الإمساك بها ثم أشهر الحكم إنذار أصفر لطارق حامد فى الدقيقة 56 ونجح الداخلية فى الدقيقة 61 فى إدراك التعادل عن طريق مدافعه إبراهيم أبو اليزيد.

وأجرى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك أولى تغييراته بنزول أحمد سيد زيزو على حساب إبراهيم حسن فى الدقيقة 62 ونجح زيزو فى تنشيط الجانب الهجومى وطالب باحتساب ركلة جزاء مرتين عقب نزوله ولكن أشار الحكم فى اللعبتين إلى استمرار اللعب ثم شارك محمد إبراهيم فى الدقيقة 67 على حساب محمود عبد العزيز ونجح محمد صبحى حارس الداخلية فى إنقاذ مرماه من هدف محقق بعد تسديدة لكهربا من داخل منطقة الجزاء حيث أبعد الكرة إلى ركلة ركنية فى الدقيقة 68 ونجح يوسف أوباما فى الدقيقة 73 فى إعادة الزمالك للمقدمة بتسجيل الهدف الثانى من تسجيلة يسارية رائعة بعد تمريرة عرضية له من محمد إبراهيم.