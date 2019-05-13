7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار رياضية شهدتها الرياضة أمس الأحد 12 / 5 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يرصد 50 مليون جنيه لتدعيم الهجوم فى الصيف

الزمالك يعود للمركز الثانى بإقصاء الداخلية من الممتاز بالفوز 2 / 1

تغلب الزمالك على الداخلية، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز.

الزمالك يطير الخميس للمغرب لمواجهة نهضة بركان فى الكونفدرالية

تتوجه بعثة الزمالك مساء الخميس القادم على متن طائرة خاصة إلى المغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

الجهاز الطبى لمنتخب تونس يوضح موقف ساسى من نهائى الكونفدرالية أكد الجهاز الطبي للمنتخب التونسي، لنظيره بنادى الزمالك صعوبة لحاق الدولى فرجاني ساسي لاعب الوسط بمباراة الأبيض فى إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها يوم 26 مايو الجاري على ستاد برج العرب. Advertisements رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، ضمن الأسبوع الـ31 للدورى الممتاز، والتي كان مقرراً إقامتها الأربعاء 15 مايو الجارى، إلى موعد يحدد فيما بعد، نظراً لوصول الزمالك للدور النهائى فى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

الأهلي يصرف 20 ألف جنيه لكل لاعب بعد الفوز على سموحة

قرر مسئولو النادى الأهلى صرف 20 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق فور انتهاء مواجهة سموحة، والتى فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف أحرزه جيرالدو فى الدقيقة 98، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب بتروسبورت، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدورى العام.