طارق حامد وعمر السعيد يغيبان عن الزمالك فى المباراة المقبلة بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب ثنائى الزمالك عمر السعيد وطارق حامد عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مباراة الداخلية في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان اتحاد الكرة أعلن عن تأجيل لقاء الفريق الأبيض المقبل في الدوري أمام الإنتاج الحربي والذى كان مقررا له يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين بالدورى.
ولم يحدد اتحاد الكرة جدول مباريات الفريق الأبيض المقبلة في الدوري بسبب ارتباط الزمالك بمواجهتى نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
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