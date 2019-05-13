شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينقل عماد السيد للمستشفى لتحديد حجم إصابة الخلع فى إصبع اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الجهاز الطبي للزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة عماد السيد حارس مرمى الفريق التي تعرض لها في مباراة الداخلية في الجولة الثانية والثلاثين بالدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.
وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن هناك اشتباه في إصابة الحارس بخلع في أحد أصابع اليد، وسيخضع اللاعب لأشعة بعد قليل لتحديد حجم الإصابة بعد نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من الاستاد.
وكان عماد السيد تعرض لإصابة في الشوط الثاني للمباراة بعد تصديه لركلة جزاء وتم استبداله وشارك عمر صلاح بدلا منه.
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