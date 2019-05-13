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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد مباراة الزمالك والداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز واصل تصدره أحمد على مهاجم فريق المقاولون العرب، بعد إقامة الأحد 12 / 5 / 2019 ، مباراة واحدة فقط فى بطولة الدورى الممتاز ضمن مباريات الجولة الـ32 والتى أستضاف فريق الزمالك نظيرة الداخلية .
الزمالك يعود للمركز الثانى بإقصاء الداخلية من الممتاز بالفوز 2 / 1
تغلب الزمالك على الداخلية، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز.
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