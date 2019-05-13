شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد مباراة الزمالك والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز واصل تصدره أحمد على مهاجم فريق المقاولون العرب، بعد إقامة الأحد 12 / 5 / 2019 ، مباراة واحدة فقط فى بطولة الدورى الممتاز ضمن مباريات الجولة الـ32 والتى أستضاف فريق الزمالك نظيرة الداخلية .

الزمالك يعود للمركز الثانى بإقصاء الداخلية من الممتاز بالفوز 2 / 1

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تغلب الزمالك على الداخلية، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز.





ويأتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز بعد مباراة الزمالك والداخلية كالتالى :