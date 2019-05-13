شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يعلن الرحيل عن تدريب الداخلية بعد الهبوط للدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن علاء عبد العال المدير الفني للداخلية عدم استمراره فى تدريب نادي الداخلية فى دوري القسم الثاني الموسم المقبل.

وهبط فريق الداخلية رسميا للدرجة الثانية بعد الخسارة أمام الزمالك 2 ــ 1 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز.

وقال عبد العال فى تصريحات إذاعية، لأون سبورت، لن استمر مع الفريق فى الدرجة الثانية.. هناك اتفاق بينى وبين الإدارة على ذلك.

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فيما أكد عثمان الدسوقي المشرف على الكرة فى تصريحات تليفزيونية أن علاء عبد العال تقدم بإستقالته وسيقود ضياء عبد الصمد منصب المدير الفني مؤقتا فى المباراتين المتبقيتين بالدوري .

كان نادي النجوم أول فرق الدوري الممتاز التى هبطت للقسم الثاني ولحق به الداخلية الخميس ، وينتظر الفريق الثالث الهابط للمظاليم والذى لم يحسم بعد.