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شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يختار عماد السيد رجلاً لموقعة الفوز على الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار محمود جنش حارس الزمالك زميله عماد السيد حارس الفريق رجلاً لمباراة الأبيض أمام الداخلية، التى جمعت الفريقان على استاد بتروسبورت، فى الجولة 32 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك سؤالا لجماهير الأبيض عن هوية اللاعب الذى سيتم اختياره كرجلا للمباراة التى جمعت أبناء ميت عقبة مع الداخلية والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف ليقوم جنش بنشر عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" إن عماد السيد هو رجل اللقاء.
يذكر أن كهربا تقدم للزمالك بالهدف الأول فى الدقيقة 19 ثم أدرك إبراهيم أبو اليزيد التعادل للداخلية فى الدقيقة 61 قبل أن ينجح أوباما فى الدقيقة 73 فى خطف الهدف الثانى للزمالك ثم أهدر أبو اليزيد ركلة جزاء للداخلية فى الدقيقة 80 والتى تصدى لها عماد السيد قبل خروجه مصابا وغادر الملعب باكيا ثم توجه للمستشفى من أجل الخضوع لأشعة لتحديد حجم إصابته وشارك عمر صلاح الحارس البديل فى الدقائق المتبقية بدلا منه.
وكان الجهاز الفنى للزمالك قد فضل استبعاد جنش من مباراة الداخلية ومشاركة عماد السيد من أجل تجهيزه للمواجهة المقبلة أمام نهضة بركان المغربى، التى ستقام الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتى سيغيب عنها جنش للإيقاف.
جنش يختار عماد السيد رجلاً لموقعة الفوز على الداخلية
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