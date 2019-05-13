ملخص نتيجة مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري .. الفارس الأبيض يصعد للمركز الثاني

ملخص نتيجة مباراة الزمالك والداخلية في الدوري المصري، لقاء غاية في الأهمية بالنسبة للفارس الأبيض لاستكمال مشواره نحو المنافسة على اللقب المحلي الذي طال انتظاره أمام خصم عنيد لن يقبل الخسارة بسهولة نظراً لوضعيته المتأخرة في ترتيب المسابقة لتفادي الهبوط، ونقدم نتيجة مباراة الزمالك ضد الداخلية اليوم.

نتيجة مباراة الزمالك والداخلية، وانتهت مواجهة الذهاب بالدور الأول بين الفريقين بانتصار الملكي بهدفين لهدف في لقاء كان نجمه محمود كهربا الذي قاد فريقه للفوز، ويأمل لاعبي الأبيض في تأكيد تفوقهم على فريق الداخلية ومواصلة الضغط على الاهلي متصدر الدوري المصري.

نتيجة الزمالك والداخلية

ويحتل الزمالك المركز الثالث بالجدول بعدما جمع 63 نقطة من 28 مباراة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 65 نقطة والأهلي بالمركز الأول برصيد 70 نقطة، أي إن في حالة تمكن أبناء ميت عقبة من حصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم سيصعد الفريق إلى مركز الوصافة، ونرصد لكم نتيجة مباراة الزمالك والداخلية الان، وستذاع المواجهة عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة بالتعليق العربي لكلاً من أيمن الكاشف على ON ومحمود أبو الركب من خلال Nile.

ملخص نتيجة مباراة الزمالك والداخلية

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ويغيب عن الزمالك أمام الداخلية الحارس جنش من أجل تجهيز عماد السيد لنهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان، وايضاً لن يكون متواجد أيمن حفني لأسباب فنية من وجهة نظر المدرب.

التشكيل الأساسي للزمالك جاء كالآتي: حراسة المرمى: عماد السيد، الدفاع: حمدي النقاز، عبد الغني، محمد عبد السلام، بهاء مجدي، الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، محمود كهربا، إبراهيم حسن، وفي الهجوم: عمر السعيد.

وكانت المباراة الأخيرة بين الزمالك والداخلية قد انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2-1 بعد تسجيل كهربا هدفي الفريق في مرمى المنافس.

ويدير مباراة الزمالك والداخلية تحكيمياً الحكم محمد الصباحي وسيعاونه كلاً من هشام الدسوقي وأحمد توفيق، فيما سيكون الحكم الرابع هو محمود وفا.