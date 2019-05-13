محمد صلاح يحصد الأخضر واليابس مع ليفربول.. حصيلة إنجازاته خلال موسمين

أحمد هاني
حقق محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول، إنجازا تاريخيا بعدما أصبح ثاني لاعب أفريقي في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يتوج بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لهداف المسابقة "مرتين"، لكن إنجازات صلاح لم تتوقف عند هذا الحد مع الريدز.
وتوج صلاح هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفا، ليتقاسم الجائزة مع زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.
وفيما يلي نعرض إنجازات محمد صلاح على مدار عامين مع ليفربول:
- أفضل لاعب في إفريقيا من BBC مرتين على...
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