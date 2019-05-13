ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الزمالك على الداخلية بثنائية

عمرو ابوبكر
انتهت أحداث مباريات يوم الأحد في منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري المصري، بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت.
وأصبح الزمالك 66 نقطة متصدرًا المركز الثاني، ويسبق بيراميدز صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة الذي حصد 65 نقطة.
وإليكم الترتيب العام للدوري الممتاز:
1- الأهلي في المركز الأول برصيد 70 نقطة، بعد فوزه في 22 مباراة وتعادله في 4 لقاءات وهزيمته في 4 مباريات.
2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بعد فوزه في 20 مباراة وتعادله في 6 لقاءات وهزيمته في 3...
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