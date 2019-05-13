رسمياً.. الأهلي يقيل ماركوفيتش مدرب اليد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في جلسته الممتدة والتي عقدت أمس السبت توجيه الشكر إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي والذي يضم كلاً من : السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني، ومحمد عادل المدرب العام، وتامرعادل المدرب، وأحمد قدري مسئول الإعداد البدني.
كما قرر المجلس تكليف يحيى يوسف مدرب فريق الأهلي مواليد 98 للقيام بأعمال المدير الفني حتى نهاية الموسم ومعه كلاً من: خالد عبد الفتاح مدرباً ومحمد
هذا ويقود الجهاز الفني بتشكيله الجديد المران الجماعي للفريق عصر بعد غد الثلاثاء عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة يومين بعد الفوز على الزمالك أمس ضمن مباريات دوري السوبر.
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