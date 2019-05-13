الداخلية يعلن قبول استقالة علاء عبد العال من تدريب الفريق

أعلن اللواء عثمان دسوقي المشرف على الكرة بنادي الداخلية، قبول استقالة علاء عبد العال المدير الفني للفريق، بعد الهبوط رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.
قال دسوقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلاميهاني حتحوت على قناة صدى البلد: "اتفقنا مع علاء عبد العال على تقديم استقالته اليوم، على أن يقود ضياء عبد الصمد المدرب العام
وعن خسارة الفريق أمام الزمالك والذي أدى لهبوطه رسميًا قال عبد الصمد: "الرياضة فوز وخسارة ولم ننجح في البقاء بالدوري، قدمنا 8 أو 9 مواسم جيدة".
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