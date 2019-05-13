تعادل الأهلي والزمالك في افتتاح دورة نادي القضاة الرمضانية بالصيد

افتتحت اليوم دورة نادي القضاة الرمضانية بملعب نادي الصيد الرئيسي بحضور اللواء شرين شمس الدين مدير عام النادي والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف والسادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي القضاةمحمد صبحي ومحمد هاني ومحمود مرغني وحازم رسمي، ومستشار مفتاح سليم وكيل نادي القضاة.
وعلى هامش حفل الافتتاح أقيمت مباراة استعراضية بين قدامى الأهلي
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