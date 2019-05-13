تعادل الأهلي والزمالك في افتتاح دورة نادي القضاة الرمضانية بالصيد

افتتحت اليوم دورة نادي القضاة الرمضانية بملعب نادي الصيد الرئيسي بحضور اللواء شرين شمس الدين مدير عام النادي والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف والسادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة محمد صبحي ومحمد هاني ومحمود مرغني وحازم رسمي، ومستشار مفتاح سليم وكيل نادي القضاة. محمد صبحي ومحمد هاني ومحمود مرغني وحازم رسمي، ومستشار مفتاح سليم وكيل نادي القضاة. وعلى هامش حفل الافتتاح أقيمت مباراة استعراضية بين قدامى الأهلي والزمالك، وأبرزهم أحمد حسن وجمال حمزة ووائل رياض وأحمد السيد ومحمود محمود وانضم إليهم تامر بجاتو نجم المنصورة السابق، وانتهت المباراة بالتعادل 5/5 تحت قيادة الحكم الدولي محمود عاشور، وتم تنظيم الدورة عن طريق سيد بدير رئيس شركة سوبر سبورت للتسويق الرياضي

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