شاهد.. الزمالك يفلت من كمين الداخلية ويطيح به للمظاليم

حقق فريق الزمالك فوزا مهما بتغلبه على الداخلية بهدفين مقابل هدف بملعب بتروسبورت ضمن الجولة الـ 32 للدوري الممتاز.

سجل هدفي الزمالك محمود كهربا ويوسف اوباما في الدقيقتين 18 و74 واحرز هدف الداخلية ابراهيم ابو اليزيد في الدقيقة 61 وأهدر ابراهيم ابو اليزيد ضربة جزاء في الدقيقة 79 تصدى لها الحارس عماد السيد،وطرد الحكم محمد الصباحي المدافع بهاء مجدي لجذبه لمهاجم الداخلية من انفراد في الكرة التي احتسبها ركلة جزاء صحيحة للداخلية، وأهدرها ابو اليزيد.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك الى 66 نقطة وله مباراة مؤجله ويضيق الفارق مع الاهلي المتصدر الى 4 نقاط فقط.

بينما هبد رسميا الداخليه لتجمد رصيده عند 27 نقطة وله مباراتان مع الإسماعيلي والمصري والفوز فيهما لايشفع له في البقاء بالممتاز.

الشوط الأول

بدأ الزمالك مع اطلاق الحكم لصافرة البداية معلنا عن طوفان ابيض في اتجاه مرمى محمد صبحي الحارس الشرطي.

شكلت جماعية الزمالك خطورة حقيقية مع تحركات محمود كهربا ومحمود عبد العزيز"زيزو" وتراجع الفريق الشرطي لايقاف الخطورة البيضاء.

ويستلم يوسف اوباما بمهارة ويلف ويلعب الكرة بيمناه في يد الحارس محمد صبحي.

هدف كهربا

في الدقيقة 18 ومن ضربة حرة لعرقلة احمد زيزو على حدود المنطقة يتصدى لها محمود كهربا ويضع بكاء ارضية زاحفة بجوار القائم الايسر من الداخل لمحمد صبحي مسجلا هدف التقدم.

حاول الداخلية بعد الهدف لإدراك التعادل من خلال ثنائيات بين عبد الرحمن السويسي وموهيري وعبد العزيز موسى وسعيد سنبوري ولكنها كلها تلاشت سريعا على حدود المنطقة.

يرد الزمالك ويمررهدية كهربا لعمر السعيد يتباطئ بشكل غريب خلف دفاعات الداخلية وتضيع الفرصة.

يحاول الزمالك مع هجمات على استحياء من الداخلية لم تصل الى درجة الفرصة.!

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الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني بإستهتار

مما اتاح الفرصة للمنافس لمهاجمته مع وجود ثغرات دفاعية بدون داع.

يدفع جروس باحمد زيزو مكان ابراهيم حسن غير الموفق في المقابل يلعب اشرف مجدي للداخلية مكان موهيري.

هدف التعادل

في الدقيقة 61 ومن ضربة حرة غير مباشرة من خارج المنطقة تصل وسط الزحمة لابراهيم ابو اليزيد يهيئ بأريحية ويسدد بيسراه داخل المرمى مسجلا هدف التعادل

هدف التقدم للأبيض

في الدقيقة 74 يلعب احمد زيزو عرضية ليوسف اوباما يسدد قوية بيسراه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

يضغط الداخلية بقوة ويلعب محمد ابراهيم مكان محمود عبد العزيز في محاولة لتنشيط الهجوم.

ضربة جزاء واستبسال عماد

في الدقيقة 79 ومن كرة طولية خلف الدفاع الابيض المكشوف والمهزوز يجذب بهاء مجدي احمد سمير لاعب الداخلية يتصدى لها ابراهيم ابو اليزيد وينجح عماد السيد في التصدى لها وترتد ويسدد احمد سمير قوية ينقذها ببسالة ايضا الحارس المتألق ويصاب ويخرج باكيا لرغبته في التواجد بالملعب، ويلعب مكانه الحارس الثالث عمر صلاح.

يهدر كهربا في الوقت الضائع من شبه انفراد بينما يخطأ الحارس الابيض عمر صلاح في الخروج من المرمى وينقذ حمدي النقاز في اول ايجابية له باللقاء.