شاهد.. أياكس يهزم أوتريخت ويتوج بلقب الدوري الهولندي

توج فريق اياكس بلقب الدوري الهولندي بعد فوزه على أوتريخت في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب يوهان كرويف ارينا ضمن منافسات الاسبوع ال33 من الدوري الهولندي .

سجل هدف أوتريخت عثمان بوسعيد في الدقيقة الاول بينما سجل اهداف اللقاء لفريق اياكس كلاس يان هونتلار في الدقيقة 14 و دوني فان دي بيك في الدقيقة

45 و وسجل هدفين دوشان تاديتش في الدقايق 75،80.

وبتلك النتيجه يرتفع رصيد اياكس الي النقطة 83 ويتوج بلقب الدوري الهولندي بينما تجمد رصيد أوتريخت عند النقطة 50 يحتل بيها المركز السادس

شاهد اهداف المباراة :