الزمالك يجدد عقد ستوجلين نجم السلة

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على تجديد تعاقد الأمريكى تيريل ستوجلين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، لمدة موسم أضافي مع صفوف الفريق.
وكان ستوجلين قد اتفق بالفعل مع فريق الحكمة اللبناني منذ أيام للانتقال اليهم، وذلك بعلم نادي الزمالك، لأنه جاء في البداية لموسم واحد فقط، بالاتفاق أنه
يشار إلى أن جماهير الزمالك طالبت عبر مواقع التواصل بضرورة التجديد لستوجلين، نظرًا لأهمية اللاعب الذي يعد أفضل محترف بالموسم المنصرم بشهادة خبراء اللعبة.
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