هازارد أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

حصل النجم البلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق تشيلسي على جائزة أفضل صانع ألعاب في البريميرليج هذا الموسم. الموسم. وياتي ذلك بفضل تالقه مع تشيلسي هذا الموسم. وبذلك ينجح هازارد في تحقيق ثلاث القاب بعد ان حصل علي لقب افضل لاعب في تشيلسي هذا الموسم واختيار هدف امام ليفربول الافضل من قبل الجماهير.

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